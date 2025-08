Die Lebenshilfe Horb-Sulz feierte ihr traditionelles Familienfest auf dem Gelände der Pestalozzischule. Während man unten in der Kernstadt dem Genuss im Weinglas durch die ganze Stadt nachrannte, war oben auf dem Hohenberg zumindest für den kulinarischen Genuss mehr als gut gesorgt.

HUms Wetter brauchte man sich auch keine Sorgen zu machen, konnte man sich doch vor dem vorausgesagten Regen in den überdachten Bereich dieses Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums zurückziehen.

Begleiten statt betreuen

So weit war und ist also alles gut, und auch der Jahresrückblick, den die erste Vorsitzende des Vereins, Barbara Rauschenberger, einer großen Zahl an Interessierten gab, brauchte sich nicht zu verstecken.

Die Lebenshilfe ist ein Verein, in dem sich Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung zusammengeschlossen haben. Sie ist sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene tätig und es gibt zahlreiche Orts- und Kreisvereinigungen, darunter auch den Ortsverein Horb-Sulz. Ihr oberstes Ziel ist, den Menschen mit Behinderung ein weitestgehend selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Die Herren vom erweiterten Vorstand nahmen Gudrun Riegraf, die einzige Festangestellte, in ihre Mitte. Foto: Peter Morlok

Dazu gehört auch das Fördern der Fähigkeiten zu eigenständigem Handeln und Denken und die Teilhabe am öffentlichen Leben. „Wir betreuen nicht, wir begleiten“, so das Credo der Verantwortlichen. „Es spielt keine Rolle, welche Art von Behinderung vorliegt. Jeder, der sich bei uns wohl fühlt, ist uns willkommen“, machte Rauschenberger deutlich.

Großes Freizeitprogramm

Was bietet der Verein an? Zum einen im Bereich des familienunterstützenden Dienstes ein umfangreiches Freizeitprogramm. Dazu gehören Ferienbetreuung, Wochenendfreizeiten, Sportgruppen, Freizeitclub, Kegeln und vieles mehr. Die Lebenshilfe bietet aber auch die Beratung von Eltern und Betroffenen in allen Fragen, die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen betreffen, an und kümmert sich um die Einzelbegleitung zur Entlastung der Eltern.

Unterm überdachten Bereich der Schule trotzte man den Wetterkapriole. Foto: Peter Morlok

Zudem kümmern sich die Mitglieder um die Organisation und Durchführung von Infoveranstaltungen und Seminaren für Menschen mit und ohne Behinderung, Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Schulungen für Helfer sowie die Kooperationen mit Vereinen und Institutionen, um nur die wichtigsten Bereiche zu nennen.

Begegnung und Austausch

„Wir fördern die Begegnung und den Austausch von Familien untereinander und knüpfen ein Netzwerk zwischen den Betroffenen und anderen hilfreichen Stellen“ machte die Vorsitzende deutlich. Aktuell hat dieser immens wichtige Verein 280 Mitglieder, doch die Tendenz ist sinkend. „Früher war jeder Lehrer, jede wichtige Persönlichkeit Mitglied bei uns, doch die Leute sterben weg und es kommt nichts nach“, so das Fazit der Vorsitzenden, die betonte, dass neue Mitglieder dringend notwendig sind, um weiterhin als Lebenshilfe in allen wichtigen Belangen mitreden zu dürfen. Ein Verein ist nur stark und wird gehört, wenn viele hinter ihm stehen!“ Daher ihr Appell an alle: „Helfen Sie mit. Sei es durch eine Mitgliedschaft, eine Spende, das Einbringen Ihrer Kontakte oder besonderer Fähigkeiten – wir brauchen Unterstützung – kein Mitleid.“

www.lebenshilfe-horb-sulz.de