Der Verein Rottweiler Bilder traf sich im Hofgut Neckarburg zum sechsten Familienfest. Dort fand das allererste Fest 2017 noch im Gewölbekeller statt. Aufgrund des kühlen Wetters durften die Besucher die Gemütlichkeit in der warmen Scheune genießen.

Die 21 Teilnehmer wurden vom Vorsitzenden Heinz Zimmermann begrüßt, anschließend wurde bei Kaffee und Kuchen das Beisammensein gepflegt.

Als Höhepunkt führte Claus Lutz (langjähriger Pächter der Neckarburg) einen äußerst interessanten, digitalisierten Film „Rund um die Neckarburg – Veränderungen der dortigen Landwirtschaft“, beginnend ab dem Jahr 1960, vor.

Information und Anekdote

Fachkundig berichtete er über viele Einzelheiten, wie der landwirtschaftliche Betrieb modernisiert wurde.

Als Zugabe gab es einen tollen Fernsehfilm, den SWR3 vor Jahren über das Hofgut Neckarburg gedreht hatte. Ein hervorragendes Abendessen, das keine Wünsche zuließ, rundete das Familienfest ab. Es wurde anschließend noch so manche Anekdote aus früheren Zeiten ausgetauscht, bis das schöne Fest in den Abendstunden sein Ende fand. Ein großes Dankeschön ging an Familie Roming („Wir haben uns sehr wohl gefühlt“).