Familiendrama Täter von Eschenz soll aus Bisingen stammen

Und weiter: "Die genauen Umstände sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen." Die Toten seien obduziert worden.

Wie berichtet, soll der Mann am Wochenende in seiner Wohnung in Eschenz seine vier und sieben Jahre alten Kinder getötet und sich dann selbst umgebracht haben. Seine von ihm getrennte Frau lebt nur einige Kilometer entfernt in Stein am Rhein. Der Polizei in Thurgau liegen keine Hinweise darauf vor, dass eine weitere Person in die Tat involviert war.

Der Mann soll im Frühjahr nach Eschenz gezogen sein. Seine Frau, so heißt es in Schweizer Medien, habe ihn als "psychisch krank" bezeichnet. Sie hatte sich vor einigen Monaten von ihm getrennt. Ihr ehemaliger Mann soll die Kinder an jedem zweiten Wochenende bei sich gehabt haben.