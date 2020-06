Familiendrama Kommt Täter von Eschenz aus Zollernalbkreis?

Seine von ihm getrennte Frau, die ebenfalls aus Deutschland stammen soll, lebt in Stein am Rhein. Berichten zufolge sollen am Montag Verwandte mit zwei Autos gekommen sein, deren Kennzeichen darauf hindeuten, dass die Familie ursprünglich aus dem Zollernalbkreis stammen könnte.

Beim Reutlinger Polizeipräsidium ist man mit dem Fall nicht befasst: "Uns ist nichts bekannt. Es gibt keine Ermittlungen in dieser Sache", teilte die Pressestelle auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das Kennzeichen BL gebe es auch in der Schweiz, heißt es – dieses stehe für Basel-Land. So wird bei der Polizei gemutmaßt, dass es sich eventuell um eine Verwechslung handeln könnte.