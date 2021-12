1 In diesem Haus in der Otto-Stoelcker-Straße in Ettenheim wurde eine 83-jährige Frau tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt gegen ihren Mann, der mit schweren Verletzungen in einer Klinik liegt. Quelle: Unbekannt

In Ettenheim ereignet sich wohl ein Familiendrama. Frau mit mehreren Messerstichen getötet.















Lahr-Ettenheim - In einer Wohnung in der Otto-Stoelcker-Straße wurden am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann gefunden. Die Polizei hielt sich zunächst mit Auskünften zu dem Fall bedeckt. Jetzt scheint festzustehen, dass sich dort ein Familiendrama ereignet hat.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg und das Polizeipräsidium Offenburg haben berichtet, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand am vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden ein 87-jähriger Mann seine 83-jährige Ehefrau mit einem Messer tödlich verletzte. In der Mitteilung ist von mehreren Messerstichen die Rede.

Mann verletzt sich selbst schwer

Nach der Attacke gegen seine Frau habe sich der Mann selbst schwer verletzt. Er befinde sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung und sei mittlerweile in eine Fachklinik eingeliefert worden. Aus Ermittlerkreisen war zu hören, dass die Polizei von einem erweiterten Suizidversuch ausgeht, der Senior seine Frau also wohl mit in den Tod reißen wollte.

Die Ermittlungen der Offenburger Kripo zu den Hintergründen dauern nach wie vor an, derzeit gehe man von einer "innerfamiliären Ursache" aus, heißt es. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen den tatverdächtigen Senior ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet.