Familiendrama in Dauchingen

1 Die Polizei verschaffte sich am Tatort, nachdem der Brand gelöscht worden war, einen umfassenden Überblick. Nun ist das Urteil im Prozess gegen den Sohn der getöteten Eltern gefallen. Foto: Eich

Ein halbes Jahr nachdem der 32-jährige Angeklagte im elterlichen Wohnhaus in Dauchingen seine Mutter getötet hatte und in der direkten Folge sein Vater durch einen Brandausbruch im Zimmer des 32-Jährigen ums Leben gekommen war, hat das Landgericht Konstanz am Montagvormittag ein Urteil gefällt.















Link kopiert

Dauchingen – Gegen den Angeklagten wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet und der nach der Tat erlassene Unterbringungsbefehl bleibt aufrechterhalten.

Der angeklagte Sohn zeigt keine Emotionen

Die Schwurgerichtskammer hatte zuvor an drei Verhandlungstagen ausführlich Zeugen befragt, Sachverständige angehört und die objektiven Beweise bewertet. Der 32-Jährige, der zu den ihm zur Last gelegten Taten geschwiegen hatte, nahm das gegen ihn verkündete Urteil, wie auch schon während der zurückliegenden Verhandlungstage ruhig sowie aufmerksam wirkend und ohne emotionale Regung entgegen.

Für die Anklagevertretung und die Verteidigung hatte bei ihren Plädoyers die Bewertung der rechtlichen Schuld des 32-jährigen Angeklagten einen Schwerpunkt gebildet. Die Staatsanwaltschaft Konstanz, vertreten durch Oberstaatsanwalt Egon Kiefer, hatte in ihrem Plädoyer aufgezeigt, dass klare Indizien und Zeugenaussagen vorliegen, die den Angeklagten als einzigen Täter für die Tötung seiner Mutter zulassen.

"Jetzt haben sie bekommen, was sie verdient haben"

Es gab noch weitere Punkte: Bei dem 32-Jährigen wurde nach dem Brand keine Rauchgasintoxikation festgestellt, man fand an ihm "Blutantragungen" seiner Mutter und er habe beim Verlassen des Wohnhauses gerufen: "Jetzt haben sie bekommen was sie verdient haben." All das spreche für die alleinige Täterschaft des Angeklagten.

Den Brand eines Sofas im Zimmer des Angeklagten, welches wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt habe, bewertete der Anklagevertreter als vorsätzliche Brandstiftung. Zwar lasse sich der gesamte Tatablauf im Detail nicht genau rekonstruieren, aber die Indizien sowie die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen seien eindeutig.

Für eine Notwehr gab es keine Hinweise. Allein die zur Tatzeit andauernde psychische Erkrankung sowie eine einhergehende "Dämonenvorstellung" hätten schlussendlich zu den vorsätzlich ausgeführten Tathandlungen des Angeklagten geführt. Kiefer beantragte deshalb, dass der Unterbringungsbefehl gegen den Angeklagten aufrecht erhalten bleiben soll.

Rechtsanwalt Zahner würdigte zu Beginn seines Plädoyers die fürsorgliche Prozessführung der Schwurgerichtskammer. In seinen folgenden Ausführungen kam er zum Ergebnis, dass die Bewertung der Schuld ihres Mandanten ein komplexes Rechtsthema darstellt und er zusammenfassend von einem schuldlosen Handeln seines Mandanten ausgehe.

Der Mandant wäre vor der Tat weder durch ein aggressives Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen oder seinen Eltern aufgefallen, noch war er wegen irgendeiner Straftat aktenkundig geworden. Gerade seine christliche Erziehung und seine empathischen Beziehungen zu seinen Freundeskreisen sprächen gegen ein aggressives Persönlichkeitsbild und somit gegen ein vorsätzliches Handeln.

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch

Dass ihr Mandant vor der schrecklichen Tat monatelang, mit gutem Willen seiner Eltern, quasi im Elternhaus eingesperrt war und deswegen auch keine ärztlichen Behandlungen erfolgten, dürften seine psychische Erkrankung verschlimmert und eine unglaubliche Leidenszeit erzielt haben. Der Gesundheitszustand des heute 32-Jährigen hatte sich soweit verschlechtert, dass er von seiner psychischen Krankheit beherrscht wurde und die ihn auffordernden Stimmen eine gewisse Macht über sein Denken übernommen hätten.

Somit sei er ein schwer kranker Mann gewesen, dem nicht geholfen wurde und der sich in einer Welt befand, in der er aus seiner Sicht von Dämonen umgeben war. Gerade wegen dieses ausgeprägten Krankheitsbildes sei eine Verurteilung nicht möglich. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Gericht geht von verminderter Schuldfähigkeit aus

Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz des Richters am Landgericht Hornstein ging in der Tat von einem psychischen Ausnahmezustand des 32-jährigen Angeklagten aus und sah keine Zweifel daran, dass der 32-Jährige mit massiver Gewalt seine Mutter getötet hat. Allerdings bliebe letztlich das Motiv im Dunkeln.

Insgesamt sah die Kammer die Summe der Indizien als ausreichend an, um eine Verurteilung wegen Totschlags vorzunehmen. Hinsichtlich des Brandes im Zimmer des Angeklagten sahen die Richter gegenüber der Argumentation der Staatsanwaltschaft keine strafrechtlich relevante Brandstiftung, mit der Zielrichtung das Gebäude in Brand zu setzen, sondern eine Sachbeschädigung.

Der Vorsitzende Richter wies in seiner Urteilsbegründung darauf hin, dass mehrere problematische Umstände, wie die psychische Erkrankung des Angeklagten, dessen Isolation sowie das schwierige Zusammenleben in der Familie zu dieser schrecklichen Tat geführt haben und dass keine Anzeichen für eine solche Eskalation gegeben gewesen seien.

An den Angeklagten richtete die Kammer abschließend den Appell, dass durch ihn ohne fachärztliche Behandlung und ohne die Einnahme entsprechender Medikamente eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe und daraus folgend eine gerichtliche Unterbringung alternativlos sei.