Familienbetrieb baut Angebot aus: Landhotel in Bad Herrenalb bietet jetzt auch Frühstück für externe Gäste

Kooperation mit Thermen, Spielezimmer für Kinder und Wandertipps von den Gastgebern: So haben Mirjam und Benjamin Deuscher das Landhotel Schönblick in Bad Herrenalb weiterentwickelt.
Mirjam und Benjamin Deuscher aus Conweiler sind seit mehr als drei Jahren die Eigentümer des Landhotels Schönblick am Heideweg in Bad Herrenalb-Rotensol. Sie haben das Hotel mit benachbartem Gästehaus weiterentwickelt. Der neu gestaltete moderne und freundliche Gastraum, das renovierte Nebenzimmer und ein für Kinder eingerichtetes Spielezimmer sind für sie der Anlass, sich offen für alle Gäste zu präsentieren.