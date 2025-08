Ein halbes Jahrhundert Qualität, Präzision und familiäre Leidenschaft – das feiert die Firma Bok Fliesen und Naturstein in Altheim im Jahr 2025.

Was 1975 mit einem Einmannbetrieb im Nebenerwerb begann, hat sich zu einem renommierten Handwerksbetrieb mit regionaler Strahlkraft entwickelt.

Stetiges Wachstum

Gabriel Bok, der Gründer des Unternehmens, legte bereits in den 1960er Jahren den Grundstein für seine Laufbahn: Von 1964 bis 1967 absolvierte er seine Ausbildung zum Fliesenleger bei der Firma Lugibihl in Dettensee. Nach der Meisterschule in Heilbronn und Sigmaringen wagte er am 1. Januar 1975 den Schritt in die Selbstständigkeit. Nur zwei Jahre später meldete er sein Fliesenfachgeschäft hauptberuflich an.

Der Betrieb wuchs stetig. 1978 zog man in die Forststraße 27 um, 1983 folgte der Bau einer eigenen Lagerhalle mit Büro in der Mühlwiesenstraße. Dort wurde 1991 eine kleine Ausstellung eingerichtet, um Kunden direkt vor Ort zu beraten. Schon früh legte Gabriel Bok Wert auf Ausbildung: Drei Fliesenleger und ein Helfer arbeiteten bereits ab 1978 im Team.

Die nächsten Generationen

Die nächste Generation trat mit Markus Bok ins Unternehmen ein. Von 1991 bis 1994 lernte er das Handwerk von Grund auf bei der Firma Zanocco in Freudenstadt. 1997 absolvierte er erfolgreich die Meisterschule. Bereits ein Jahr zuvor war der Betrieb um einen Natursteinbereich erweitert worden – durch die Übernahme der Süddeutschen Marmorwerke in Horb. Ein Anbau für die Fliesenausstellung machte den Standort komplett.

2013 übergab Gabriel Bok den Betrieb an seinen Sohn Markus. Doch Ruhestand ist für den Firmengründer kein Thema – er hilft noch täglich im Betrieb mit. Auch Ehefrau Silke Bok ist eine feste Größe im Unternehmen: Sie leitet das Büro, organisiert Bestellungen und berät Kunden. Unterstützt wird sie dabei von Erika Bok.

Die Firma heute

Heute beschäftigt die Firma Bok sechs Fliesenleger, einen Helfer und einen Azubi. Seit der Gründung wurden 15 junge Menschen im Betrieb ausgebildet. Zum 1.9.2025 beginnt mit Elias Bok die dritte Generation ihre Ausbildung – ein weiteres Kapitel in der erfolgreichen Familiengeschichte. Ob Neubau, Renovierung oder Komplettsanierung von Bädern mit Sanitär Partnern – die Firma Bok steht seit 50 Jahren für meisterliches Handwerk.