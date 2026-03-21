Familienbesuche in Altensteig: Wie die Stadt frischgebackenen Eltern unter die Arme greift

Sich plötzlich um so ein kleines Baby kümmern zu müssen, kann anfangs ganz schön anspruchsvoll sein. Mit den Familienbesuchen greift die Stadt Altensteig jungen Eltern unter die Arme.

Die Geburt des eigenen Kindes ist wohl einer der schönsten und prägendsten Momente im Leben. Doch neben den Glücksgefühlen stellt sich gerade für junge Eltern eine wichtige Frage: Wie kümmere ich mich denn jetzt am besten um meinen kleinen Schützling? Bei dieser Frage greift die Stadt Altensteig mit den Familienbesuchen den frischgebackenen Familien unter die Arme.

Rund 100 Kinder kommen in Altensteig jährlich auf die Welt, heißt es auf der Website der Stadt. Seit 2011 haben Familien mit Neugeborenen die Möglichkeit, sich von den Familienbesucherinnen über aktuelle Elternkurse und -angebote der Stadt informieren zu lassen und gute Ratschläge für ihre Anliegen zu bekommen.

Die Besucherinnen kommen nicht mit leeren Händen

Neben einem offenen Ohr bringen die Besucherinnen den Familien auch Geschenke mit. Neben einem Blumenstrauß dürfen die Eltern aus Präsenten wie beispielsweise einem Wickeltuch oder einem Lätzchen auswählen. Für die etwas älteren Geschwisterchen gibt es „Pixi“-Bücher.

Als Glückwunsch bekommen die frischgebackenen Eltern kleine Geschenke Foto: Manuel Virág

Außerdem erhalten die Eltern Broschüren für allerlei Infoangebote, die sie bei Bedarf in ihrer Umgebung besuchen können.

„Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“

Viele Altensteiger Familien nehmen das Angebot gerne an, erzählt Familienbesucherin Sonja Birnbaum. Sie ist mit Susanna Obaika und Doris Härter-Given Mitbegründerin des Projekts.

Für ihr langjähriges Engagement im Familienbesuch wurden die drei Ehrenamtlichen am Altensteiger Neujahrsempfang sogar mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

„Für mich ist die Familie die Keimzelle der Gesellschaft“, sagt Birnbaum. Der Sozialpädagogin und dreifachen Mutter ist es ein wichtiges Anliegen, Familien mit neugeborenen Kindern zu unterstützen und die Mütter und Väter in ihrer Rolle zu stärken.

Dabei geht es nicht nur um stumpfe Information: Birnbaum erkundigt sich auch gerne über die Gefühle der frischgebackenen Eltern, beispielsweise über den Verlauf der Geburt oder welche Sorgen ihnen die neue Verantwortung bringt.

Dabei seien auch schon einige gute Bekanntschaften entstanden, erzählt sie strahlend. Denn manche Familien hat sie in ihrer langen Laufbahn schon mehrmals besucht.

Ein „komplett anderes Leben“

Wie beispielsweise Andi und Lena Waidelich. Das junge Paar wurde vor kurzem schon zum zweiten Mal mit dem Baby-Glück gesegnet, und erhielt dadurch bereits den zweiten Familienbesuch.

Besonders der Besuch bei ihrem Erstgeborenen habe ihnen enorm geholfen, berichtet Vater Andi. „Man wird in ein komplett anderes Leben geworfen“, meint der mittlerweile zweifache Papa.

Gerade die Aufklärung über den „Windelzuschuss für Neugeborene“ der Abfallwirtschafts GmbH (AWG), bei welchem Eltern 36 Windelsäcke erhalten und später kostenlos entsorgen können, habe dem damals unerfahrenen Paar sehr geholfen.

Man lernt nie aus

Lena Waidelich ist ausgebildete Erzieherin, mit dem Betreuen von Kindern kennt sie sich also eigentlich aus. „Andere Kinder betreuen ist noch mal etwas ganz anderes als die Eigenen“ erklärt die Mutter. „Da hat man noch mal eine ganz andere Bindung zu dem Kind.“ Gerade deshalb sei auch die emotionale Beratung der Familienbesucherinnen wichtig, ist sie überzeugt.