Familienbesuche in Altensteig: Wie die Stadt frischgebackenen Eltern unter die Arme greift

Sich plötzlich um so ein kleines Baby kümmern zu müssen, kann anfangs ganz schön anspruchsvoll sein. Mit den Familienbesuchen greift die Stadt Altensteig jungen Eltern unter die Arme.
Die Geburt des eigenen Kindes ist wohl einer der schönsten und prägendsten Momente im Leben. Doch neben den Glücksgefühlen stellt sich gerade für junge Eltern eine wichtige Frage: Wie kümmere ich mich denn jetzt am besten um meinen kleinen Schützling? Bei dieser Frage greift die Stadt Altensteig mit den Familienbesuchen den frischgebackenen Familien unter die Arme.