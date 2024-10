„Familien zur Seite stehen“: Der Europa-Park und der Bundesverband Kinderhospiz engagieren sich zusammen

Zum zehnten Mal lud Mauritia Mack betroffene Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind in den Europa-Park ein, um den Welthospiztag gemeinsam zu begehen. Der Verband engagiert sich politisch für bessere Rahmenbedingungen für die Kinderhospizarbeit und setzt sich dafür ein, dass betroffene Familien in die Mitte der Gesellschaft geholt werden.

Bei der Veranstaltung im Europa-Park wurde auch der Abschluss des Kinder-Lebens-Laufes gefeiert, berichtet der Freizeitpark in einer Pressemitteilung. Ziel der Aktion war es, ein starkes Zeichen für die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen zu setzten und die Öffentlichkeit in ganz Deutschland auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen.

Nach einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung im „Ballsaal Berlin“ durften sich die Familien auf einen Tag im Park freuen.

„Schaffen eines Wir-Gefühls“

Mauritia Mack erklärte in der Mitteilung: „Die Stärke, der Mut und die Lebensfreude dieser Kinder und ihrer Angehörigen haben mich tief berührt und inspiriert. Ich habe erkannt, wie wichtig es ist, diesen Familien zur Seite zu stehen und ihnen in ihrem schwierigen Alltag Unterstützung und Momente der Freude zu schenken. Als Botschafterin für den Bundesverband Kinderhospiz ist es mir ein Herzensanliegen, dieses Engagement fortzuführen und auszubauen. Meine Botschaft an die Öffentlichkeit ist eine des Hinsehens und das Schaffen eines Wir-Gefühls. Ich möchte dazu ermutigen, offen auf sie zuzugehen, ihre Geschichte anzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind.“ Mauritia Mack ist seit 2015 Botschafterin des Verbandes.

„Der diesjährige Kinder-Lebens-Lauf war ein überwältigender Erfolg,“ so Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz. „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir so viel Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse von Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Familien lenken konnten. Ganz Deutschland stand in diesem Jahr unter dem Motto ‚Demokratie braucht Inklusion‘. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben Inklusion in Aktion gesetzt – unser Leitgedanke für den Kinder-Lebens-Lauf.“