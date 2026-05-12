Familien-Zentrum-Freudenstadt: Seit 35 Jahren ein Ort der Begegnung

Im Rahmen einer großen Feier aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Familien-Zentrums-Freudenstadt wurde auch der Stabswechsel an der Spitze vollzogen.
Oberbürgermeister Adrian Sonder und Landrat Andreas Junt, aber auch Weggefährten, Kooperationspartner, Netzwerkpartner, Gründungsmitglieder und Vertreter der Kirchen sowie weiterer Institutionen wurden von Moderatorin Nina Blust, ehemalige Vorständin des Familienzentrums, zur Feier des 35-jährigen Bestehens des Familien-Zentrums-Freudenstadt (FZF) im Großen Kursaal begrüßt. Die Anwesenheit der vielen Gäste zeugte von der Verbundenheit zur Einrichtung und zu denjenigen, die sie zu dem gemacht haben, was sie ist.