Familien mit Kindern: Laguna-Umbau in Weil am Rhein stellt Senioren vor Herausforderung

Der Umbau des Laguna war auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Senioren müssen nun aber unzählige Stufen überwinden, denn die Umkleiden wurden in den Keller verlegt.
Das Laguna Badeland ist zwischen 2011 und 2013 für rund 22 Millionen Euro umfassend saniert und umgebaut worden. Allerdings sind nicht alle Bereiche zum Vorteil aller Besucher umgestaltet worden. Während die funktionale Architektur nach dem Umbau gezielt auf Familien mit Kindern ausgerichtet worden ist, gelangten die Senioren beim Umbau der Umkleidebereiche ins Hintertreffen: Die älteren Laguna-Besucher müssen nun zahlreiche Stufen rauf und runter, um die Wechselumkleidekabinen im Keller zu erreichen und vorn dort wieder zu den Becken zu gelangen.