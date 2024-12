Familien: Milliardenforderungen gegenüber säumigen Unterhaltszahlern

1 Mehr als fünf Milliarden Euro Foto: picture alliance / Andreas Gebert/dpa

Unterhaltspflichtige kommen Zahlungen nicht immer nach, oft springt der Staat ein. Es geht um Milliardensummen.









Berlin - Beim deutschen Staat sind gegenüber säumigen Unterhaltspflichtigen Forderungen im Umfang von mehr als fünf Milliarden Euro aufgelaufen. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 seien in den Unterhaltsvorschuss-Stellen der Länder offene Forderungen in Höhe von 5,178 Milliarden Euro erfasst, teilte das Bundesfamilienministerium auf Anfrage des FDP-Abgeordneten Martin Gassner-Herz mit. Der Betrag sei die Summe der in vielen Jahren aufgelaufenen Forderungen. Die "Welt" berichtete über die Antwort des Ministeriums, sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.