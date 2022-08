"Hilfe, meine Tochter will keinen Papa mehr"

Familien in Villingen-Schwenningen

1 Das tut weh: Die Hochstrittigkeit der Eltern wird für manches Kind zur enormen Belastung. Foto: © Romolo Tavani – stock.adobe.com

"Bis vor einem Jahr hatte ich noch eine Tochter, die gerne bei mir war, alles war gut – heute habe ich eine Tochter, die sagt, sie will keinen Papa mehr" – der 36-jährige Vater sitzt in der Redaktion, Tränen in seinen Augen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Problem, mit dem er kämpft, ist eines, das er am liebsten totschweigen möchte: Seine Tochter will ihn nicht mehr. Wer spricht so etwas schon gerne aus?