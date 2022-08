Familien in Villingen-Schwenningen

3 GuT-Amtsleiterin Silvie Lamla (von links) sowie Armin Scherzinger und Peter Hall von der Abteilung Stadtgrün haben sich vor Ort ein Bild über den neu gestalteten Spielplatz gemacht – und die Freude über die neuen Spielmöglichkeiten ist groß. Foto: Zapf/Stadt VS

In die Jahre gekommen und ein wenig trist war der Spielplatz in der Schwenninger Reutestraße/Brenzstraße – ganz anders sieht es heute aus.















VS-Schwenningen - Im Auftrag des Grünflächen- und Tiefbauamtes (GuT) wurde die Fläche in den vergangenen Monaten aufwendig erneuert. Jetzt gibt es neue Spielgeräte, frischen Rasen und verschiedene Pflanzungen.

Mit der Neugestaltung wurden die Spielgeräte erneuert und das Gelände neu modelliert und bepflanzt.

Es darf genascht werden

"Die meisten Spielgeräte waren uralt", erklärt Freiraumplaner Armin Scherzinger vom GuT. "Deshalb haben wir fast alles neu gemacht, bis auf das kleine Wippgerät und die Rutsche, die noch gut erhalten sind. Das ist nachhaltig und spart auch Kosten."

Neben einer Vogelnestschaukel, einer Drehscheibe mit Tigerfigur und einer Wippe im höheren Teil des Geländes, entstand auch ein mit Natursteinquadern eingefasster Sandspielbereich in dem die Rutsche und ein neues Sandlabor eingebaut sind. Neue Sitzbänke entlang der Wege und eine aus zwei Bänken und einem Tisch bestehende Sitzkombination laden zum Verweilen ein. "Wir haben auch zwei Kirschbäume gepflanzt, die in einigen Jahren den Besuchern Schatten spenden und leckere Früchte zum Naschen tragen werden", so Scherzinger.

Alles in Eigenregie

Die Planung und Ausschreibung der Arbeiten im Neckarstadtteil haben Mitarbeiter des Grünflächen- und Tiefbauamts, Abteilung Stadtgrün, in Eigenregie gemacht. Im Herbst 2021 wurden die Arbeiten ausgeschrieben, vergeben und das Gelände abgeräumt. Die Umgestaltung, die witterungsbedingt in den Wintermonaten unterbrochen wurde, konnte kürzlich, nach dem auch der Rasen nutzbar ist, beendet werden. "Wir freuen uns für die Bewohner des Neckarstadtteils über die gelungene Umgestaltung, denn hier gibt es ansonsten nicht allzu viel Grünflächen oder weitere Spielplätze", macht Armin Scherzinger deutlich.

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Kinderspielplatzes belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten führte die Firma Benzing aus Trossingen aus. Die Neugestaltung des Spielplatzes ist Teil des städtischen Spielplatzentwicklungskonzepts. Ziel hierbei ist es, nach und nach sämtliche städtische Spielplätze zu sanieren.