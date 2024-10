Familien in Rottweil: Jede Menge Action und Spaß beim Kinderfest

6 Auch die Blaulichtfamilie präsentiert sich beim Kinderfest in Rottweil. Beim DRK kann man sich unter anderem zeigen lassen, wie jemand beatmet wird. Foto: Siegmeier

Gut 2000 Besucher genießen das vielfältige Programm. Round Table ist mit der Resonanz auf die achte Auflage mehr als zufrieden. Der Erlös kommt Rottweiler Kinderprojekten zugute.









Es duftet herrlich nach frisch gebackenen Waffeln und Pommes, die Spielstationen, Hüpfburgen und Co. sind allesamt gut besucht. Und man blickt am Sonntagnachmittag nur in glücklich lächelnde Gesichter – sowohl bei den Besuchern, als auch bei den Organisatoren von Round Table: Das achte Kinderfest in der Stadt- und Stallhalle und im Außenbereich ist einmal mehr erfolgreich.