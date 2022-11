2 Anne Butz, Bürgermeister Michael Lehrer, Kinder aus dem Kindergarten, CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Teufel, Pfarrer Johannes Götschke und Marina Hettinger schneiden das violette Eröffnungsband durch. Foto: Ziechaus

Nach einer Bauzeit von nur 13 Monaten hat Bürgermeister Michael Lehrer am Samstag den Neubau der evangelischen Kindertagesstätte in Rötenberg eingeweiht.















Aichhalden-Rötenberg - Mit lediglich "ein wenig Verzögerung" sei es gelungen, den ambitionierten Zeitplan für den zweistöckigen Anbau an den Kindergarten einzuhalten, sodass ab sofort die unter dreijährigen Kinder in der neuen Krippe betreut werden können, freute sich Lehrer in seiner Ansprache. Entgegen seinen eigenen Erwartungen sei der Bedarf an Krippenplätzen enorm gewachsen, sodass der Anbau dringend notwendig wurde.

Architektenbüro kündigt plötzlich

Die eher schleppende Planung endete mit der Aufkündigung des Architekturbüros für die Umsetzung ihres Plans. "Es war ein echter Glücksfall, dass die Architekturgemeinschaft Zeyher-Bihlmaier den Auftrag übernahm und sofort ein gutes Vertrauensverhältnis entstand", erinnerte Lehrer an einen eher holprigen Start. Auf Vorschlag der neuen Architekten wurde aus dem ursprünglich einstöckigen Anbau ein auch vom Gemeinderat beschlossener zweistöckiger Bau, wobei das obere Stockwerk erst bei Bedarf später ausgebaut werden soll. So begannen die Anbauarbeiten im Oktober 2021 mit dem Spatenstich – und wurden jetzt mit dem Einzug von zwei Gruppen auf der unteren Etage weitgehend abgeschlossen.

Außenbereich kommt im Frühjahr

Zwei schöne helle Gruppenräume mit Schlaf- und mit Sanitärräumen sowie einem Büroraum sind entstanden. Teile der Infrastruktur aus dem vor fünf Jahren frisch renovierten Kindergarten, wie die Heizung, werden für den Anbau genutzt. Mit Kosten von 1,2 Millionen Euro "erscheint der Anbau als Schnäppchen", rechnete der Bürgermeister mit einem Landeszuschuss für die Kinderbetreuung von 132 000 Euro und mit 47 520 Euro vom Bund für die Corona-gerechte Lüftung. Der Außenbereich werde im Frühjahr in dem angrenzenden, neu erworbenen Gelände angelegt. Insgesamt biete die Gemeinde in Rötenberg mit 1400 Einwohnern eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen und einer Option auf sieben Gruppen. Sie könne zwar neue Räume bieten, finde aber kein geeignetes Personal für die Betreuung von Vorschulkindern, weil der Markt leer gefegt sei und eine Fachkraftquote von 100 Prozent bestehe, bedauerte Lehrer. Dort brauche es ähnliche Regeln wie für den Schuldienst.

Kinder erobern neue Räume

CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Teufel gratulierte zur "Villa Kunterbunt", für die die Investitionen in Bildung bestens angelegt seien. Für den Träger sprach Pfarrer Johannes Götschke, der Rötenberg als eine kinderfreundliche Gemeinde bezeichnete. Viel Freude kündigten die Kinder in ihrem Willkommenslied an und wollten auch gleich die neuen Räume im Spiel beleben.