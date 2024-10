Familien in Pfaffenweiler

1 Um die Zukunft der Kinderbetreuung in Pfaffenweiler sorgen sich die Eltern, nachdem die Stadt die geplanten Investitionskosten für die Erweiterung der Tagesstätte um mehr als die Hälfte auf rund 2,5 Millionen Euro reduziert hat. Foto: © Oksana Kuzmina – stock.adobe.com

In Pfaffenweiler wird in die Turn- und Festhalle und ins Rathaus investiert. Der Ortschaftsrat beschloss Verbesserungen und Neuanschaffungen. Ärger gibt es über die ausbleibende Erweiterung der Tagesstätte, da die Stadt die Kosten reduziert hat.









So legte Markus Goike vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau in der Sitzung das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vor, wonach die umfassende Modernisierung der Küche in der Turn- und Festhalle angegangen werden kann.