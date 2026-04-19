Familien in Meßstetten: Bewegungslandschaft XXL hat viele Besucher

Der TSV Meßstetten hat jüngst wieder seine „Bewegungslandschaft XXL“ angeboten. Nachdem am Samstag strahlender Sonnenschein und frühlingshaftes Wetter die Teilnehmerzahlen verhältnismäßig gering gehalten waren, zeigte sich am Sonntag ein anderes Bild. Draußen regnete es, und die Temperaturen lagen im einstelligen Bereich, drinnen herrschte in der Heuberghalle reges Treiben. Kinder jeden Alters hangelten sich über eine senkrecht gestellte Matte, sprangen auf den Trampolinen und erkundeten mit Begeisterung den imposanten Airtrack-Berg in der Mitte der Halle.​

Sowohl in der Heuberghalle als auch im Anbau mit der Schnitzelgrube und der Boulderwand fanden Kinder ab dem Laufalter bis etwa 12 Jahren zahlreiche Herausforderungen. Die beliebtesten Attraktionen aus dem vergangenen November waren selbstverständlich wieder mit dabei: der gigantische Airtrack-Berg und das Riesentrampolin. Weitere zahlreiche Balancier- und Kletterparcours, eine große Schaukel aus einem Kastendeckel, die Rollenrutsche, Wippen und Schwebebalken boten alles, was ein bewegungsfreudiges Kinderherz begehrt. Der offene Aufbau der Stationen forderte die jungen Besucher auf, mit Fantasie und Ausprobieren herauszufinden, wie vielfältig man die Turngeräte nutzen kann.

500 Kinder in der Heuberghalle

Das Angebot blieb auch bei dieser Ausgabe für alle Besucher kostenlos – unabhängig von einer TSV-Mitgliedschaft. Möglich machte dies wieder ein großes Team aus Ehrenamtlichen der Turnabteilung, die beim Aufbau und Abbau, bei der Verpflegung mit Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie der Aufsicht unterstützten. Insgesamt kamen rund 500 Kinder in die Heuberghalle.

Der nächste Termin ist bereits ins Auge gefasst: Am 7. und 8. November wird die Heuberghalle erneut zum Tobe- und Spielparadies.