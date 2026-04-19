Familien in Meßstetten: Bewegungslandschaft XXL hat viele Besucher

Die Bewegungslandschaft XXL lockt viele Familien in die Meßstetter Heuberghalle.
Der TSV Meßstetten hat jüngst wieder seine „Bewegungslandschaft XXL“ angeboten. Nachdem am Samstag strahlender Sonnenschein und frühlingshaftes Wetter die Teilnehmerzahlen verhältnismäßig gering gehalten waren, zeigte sich am Sonntag ein anderes Bild. Draußen regnete es, und die Temperaturen lagen im einstelligen Bereich, drinnen herrschte in der Heuberghalle reges Treiben. Kinder jeden Alters hangelten sich über eine senkrecht gestellte Matte, sprangen auf den Trampolinen und erkundeten mit Begeisterung den imposanten Airtrack-Berg in der Mitte der Halle.