1 Isabell und Dani sind ein Paar. Weil sie anderen Frauen Mut machen möchten, packt sie aus. Foto: privat

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mutter von zwei Kindern und jetzt plötzlich lesbisch? Oder bi? Die 31-jährige Isabell aus dem Raum Villingen-Schwenningen tat einen mutigen Schritt.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Eigentlich war Isabells Leben ganz klassisch: Mit 17 lernte sie ihren heutigen Mann kennen und lieben. 2014 dann die Heirat, daraufhin hin zwei Wunschkinder und der Hausbau. "Es fühlte sich alles gut an", erzählt sie und lächelt sanft beim Gedanken an dieses "Damals", das plötzlich so weit weg zu sein scheint.