Familien-Hotspot für Schwenningen: Warum das neue Kids-Café jetzt schon für Gesprächsstoff sorgt

Die Kinder spielen, die Eltern entspannen: Mit dem Konzept eines Kids-Cafés wollen Katarina und Nico Thilo in Schwenningen durchstarten – und zwar an einem besonderen Ort.

Was in Großstädten schon ein etabliertes Konzept ist, soll nun auch in der Doppelstadt greifen und Familien mit kleinen Kindern anlocken: ein Café, das Eltern zum Kaffee trinken und Plausch, Kinder zum Spielen und Toben einlädt. Mit ihrem Kana Kids-Café wollen sich Katarina und Nico Thilo aus Oberndorf bald einen ganz persönlichen Traum erfüllen – und zwar direkt in Schwenningen.

Aus einer „Schnapsidee“ ist binnen weniger Wochen ein durchdachtes Konzept und ein fundierter Businessplan gereift. Denn das Ehepaar, das eine anderthalbjährige Tochter hat, ist selber in anderen Städten zu Besuch in derartigen Familiencafés gewesen – und war angetan vom Gedanken, Indoor-Spieleparadies und Café miteinander zu verbinden.

Eigene Erfahrung

Besonders für Mütter, die sich in Elternzeit befinden, sei solch ein Treffpunkt eine unkomplizierte Gelegenheit, um Kinder im geschützten Rahmen toben zu lassen, selber zu entspannen und gar neue Kontakte knüpfen zu können, erklärt Katarina Thilo, die gelernte Kinderpflegerin ist und zudem langjährige Gastroerfahrung hat, aus eigener Erfahrung heraus.

Schnell war klar, dass diese Geschäftsidee, die anderswo bereits boomt, in einem Oberzentrum wie Villingen-Schwenningen besser platziert ist als in Oberndorf direkt. Über eine Immobilienplattform sei man auf Räumlichkeiten im ehemaligen City-Kino in der Spittelstraße gestoßen.

Frisch saniertes Gebäude

Das einst geschichtsträchtige Gebäude wird von der Immobilienagentur Arche Group betreut, wurde in den vergangenen Jahren kernsaniert und hat einen modernen Look bekommen. Während in den Obergeschossen bereits Wohnungen realisiert sind, soll das Erdgeschoss für Gewerbezwecke genutzt werden.

„Wir sind hineingelaufen und waren sofort begeistert“, erinnert sich Nico Thilo an die erste Begegnung mit der künftigen Heimat des Kana-Cafés, von der er bisher nur den Grundriss kannte. Mit Projektentwickler Semi Fadhila war man sich schnell einig: Die Räume sind in Sachen Größe und Lage perfekt, um das Konzept Kids-Café, das viele Wochen lang geschmiedet wurde und für das es auf jeden Fall Bedarf gibt, umzusetzen.

Das konkrete Konzept

Und was genau erwartet die kleinen und großen Besucher künftig in der Spittelstraße? Zuviel verraten möchten die Thilos noch nicht, um bis zur Eröffnung den Überraschungseffekt so hoch wie möglich zu halten. Soviel: Der Spielbereich wird unter anderem ein großes Spielelement enthalten, ebenso wie Spielküche und Leseecke oder auch diverse Utensilien, die nicht unbedingt jeder selber zu Hause hat – schließlich soll dieses „kleine Kinderparadies“ stets etwas Besonderes bleiben, findet Katarina Thilo.

Im Erdgeschoss des ehemaligen City-Kinos an der Spittelstraße wird bald ein Familien-Café eröffnen. Foto: Mareike Kratt

Im Café sollen künftig nicht nur Getränke, sondern auch Fingerfood, Kuchen und Waffeln serviert werden – alles auch als vegane beziehungsweise zuckerfreie Variante, berichtet die junge Mutter. Wichtig ist dem Unternehmer-Ehepaar, dass die Familien stets genügend Platz haben – die Personenanzahl soll also begrenzt werden und das Café jeweils vormittags und nachmittags für einen Slot à drei Stunden buchbar sein.

Geplante Eröffnung

Bis zur Eröffnung, die frühestens im Spätsommer sein wird, gibt es noch eine Menge zu tun. Schließlich soll das Kana Kids-Café ansprechend gestaltet werden, damit sich jeder Gast so richtig wohlfühlt, sagen die Gründer. Bevor überhaupt mit Um- und Einbau begonnen werden kann, müssen zudem noch die letzten Absprachen mit der Stadt VS getroffen werden.

„Wir sind überzeugt, dass das Konzept gelingt – und wir brennen dafür“, freuen sich die Thilos auf ihr eigenes Café. So persönlich es sein soll, so persönlich ist im Übrigen auch der Name: Er setzt sich aus den Anfangsbuchstaben aller Familienmitglieder – Katarina, Aley (die Tochter), Nico und Ares (der Familienhund) zusammen. „Wir wollen einen Ort schaffen, den wir uns selbst immer gewünscht haben.“

Das neue Café-Konzept

Der Countdown

Über den aktuellen Stand des geplanten Kana Kids-Cafés können sich die potenziellen Besucher regelmäßig über den Instagram-Auftritt informieren (@kana.kidscafe). Hier werden die User übrigens auch immer wieder in die Planung – etwa bei der Auswahl der Spielgeräte oder der Altersgrenze der Kinder – miteinbezogen. Die Resonanz ist jetzt schon groß: Der Instagram-Account hat bereits 1400 Follower und mehr als 30 000 Aufrufe.