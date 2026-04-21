Familien-Hotspot für Schwenningen: Warum das neue Kids-Café jetzt schon für Gesprächsstoff sorgt

Die Kinder spielen, die Eltern entspannen: Mit dem Konzept eines Kids-Cafés wollen Katarina und Nico Thilo in Schwenningen durchstarten – und zwar an einem besonderen Ort.
Was in Großstädten schon ein etabliertes Konzept ist, soll nun auch in der Doppelstadt greifen und Familien mit kleinen Kindern anlocken: ein Café, das Eltern zum Kaffee trinken und Plausch, Kinder zum Spielen und Toben einlädt. Mit ihrem Kana Kids-Café wollen sich Katarina und Nico Thilo aus Oberndorf bald einen ganz persönlichen Traum erfüllen – und zwar direkt in Schwenningen.