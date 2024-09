Familien beim Ebinger Klösterle Verein: Bei den Freizeiten herrscht ein besonderer Geist

1 Vor allem für Familien sind die Freizeiten des Klösterle-Vereins ein großer Spaß – und ein Gemeinschaftserlebnis. Foto: Martin Wäschle

Im Alpenhof St. Martin in Klösterle machen Familien ihren Urlaub mit viel Programm.









Einiges los war im Alpenhof St. Martin in Klösterle, als zahlreiche Familien zur Familienfreizeit des Klösterle-Vereins dort waren. Die Teilnehmer nahmen jeden Tag an einem Ausflug teil oder unternahmen auf eigene Faust etwas. So fuhren sie etwa gemeinsam auf den Sonnenkopf, ins Ferwalltal oder an den Lünersee. Das Helfer-Team hatte die Ausflüge so geplant, dass auch für die jungen Gäste etwas Spannendes auf dem Weg oder am Ziel zu finden war – sei es ein Spielplatz, Wichtelstationen oder ein schöner See.