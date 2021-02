Familien aus VS empört Laute Botschaft gegen höhere Kita-Gebühren

Die deutliche Botschaft kommt an und wird honoriert. Die Kommentare reichen von "klasse" über "super" bis zu der Aussage "ein starkes Statement".

Ein paar Netzwerker nutzen diese Plattform auch, um ein längeres persönliches Statement abzugeben: So schreibt Gunnar Frey: "Hallo lieber Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen Jürgen Roth, bitte schauen Sie sich das an. Nehmen Sie sich diesen Einsatz der Familien zu Herzen....". Weitere loben "tolle Aktion und Statement". In der Hoffnung, dass es unsere Stadt auch einsehe, "dass die Gelder wirklich an anderer Stelle eingetrieben werden müssen."

Wie kam es zu der Aktion? Warum geht Milia zum zweiten Mal auf die Barrikaden und wird zum Sprachrohr vieler Eltern aus VS? Eigentlich wollte Anna-Maria Milia dieses Mal nicht wie schon einmal reagieren und ihren Widerstand und Unmut öffentlich machen. Doch als sie vergebens auf Protest von anderer Seite wartete, entschied sie: "Ich muss da doch etwas machen. Ich habe keine Ruhe mehr gefunden."

Milia hörte alte Kinderlieder-CDs an, fand die passende Melodie kontaktierte viele Familien und bat um ein stimmgewaltiges Statement per Video. Mit Jacob, der die Klavierbegleitung und den Schnitt der Filmsequenzen übernahm, nahm sie den Beitrag auf, der zu einem Wochen­end-Renner im Netz wird.

Von politischer Seite, so Milia im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten am Montag, habe sie noch keine Reaktion erhalten, von Schurrs Kommentar einmal abgesehen. Für die Mutter zweier Kinder im (noch) Kita-Alter ist es nicht nachvollziehbar, in Zeiten von Kurzarbeit und drohender Entlassungen die Gebühren für die Kindertagesstätten dermaßen anzuheben. "Manche haben es sehr schwer, die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen."

Ähnlich argumentiert auch Schurr auf Anfrage. In der Krise seien doch vor allem die Familien die Leidtragenden. Kitas zu, Schulen zu, dies führe zu einer strapaziösen Doppelbelastung. Könnte die nun in die Diskussion gebrachte Staffelung der Kita-Gebühren ein akzeptabler Kompromiss sein? Milia verneint und für den SPD-Chef aus VS ist der Vorschlag "nichts anderes als eine Nebelkerze". Denn, so begründet er seine Ablehnung, gerecht sei eine Staffelung solche Gebühren in den seltensten Fällen. Egal, wie gestaffelt werde, "es wird immer noch zu viel für viele Eltern sein". Schurr verfolgt einen anderen Ansatz: Wir sollten lieber auf Kommunen schauen, wo keine Gebühren verlangt werden", spielt er auf die Beispiele Künzelsau und Heilbronn an, die bereits vor Corona die (zum Teil) KitaGebühren kippten.

Die Stadt plante ursprünglich zur Konsolidierung ihres Haushaltes eine teils massive Anhebung der Kita-Gebühren für VS. Gerade für das Gros der Kleinen hätte sich für die Familien eine Erhöhung von über 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Seit kurzem ist eine gestaffelte Erhöhung der Gebühren im Gespräch. Unterdessen informierte die Stadtverwaltung, dass das Thema Konsolidierung des Haushalts nicht in der Sitzung an diesem Mittwoch, 3. Februar, sondern am 10. Februar behandelt wird.