Familie und Studium: In der Kultur der Hochschule ganz fest verankert

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist von der „berufundfamilie Service GmbH“ wiederholt für ihre familienfreundlichen Arbeits- und Studienbedingungen ausgezeichnet worden. Als besondere Anerkennung ihres mehrjährigen und nachhaltigen Engagements erhält sie zum Audit „Familiengerechte Hochschule“ erneut das Zertifikat mit Prädikat. Die Hochschule hat das Zertifikat erstmals im Jahr 2010 erhalten – es gilt als Qualitätssiegel für eine nachhaltig gestaltete betriebliche Vereinbarkeitspolitik und hat jeweils eine Laufzeit von drei Jahren.

„Es macht mich stolz, dass wir das Zertifikat nun schon zum sechsten Mal erhalten haben“, sagt Kanzlerin Bernadette Boden. „Wer glaubt, dass eine familienorientierte Personalpolitik nicht aktiv nachhaltig betrieben werden muss, liegt meines Erachtens falsch. Uns ist das Thema sehr wichtig, daher ist Familienfreundlichkeit in der Kultur der Hochschule fest verankert.“

Rund 280 Beschäftigte und 2500 Studierende profitieren an der Hochschule von den vereinbarkeitsfördernden Maßnahmen. Unter anderem werden aktuell Workshops zur psychischen Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz angeboten, aus denen dann entsprechende Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen haben die Möglichkeit, sich untereinander vernetzen. Hinzu kommen grundsätzlich geltende Angebote wie Studieren in individueller Teilzeit, flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit sowie weitreichende Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es zur jeweiligen Stelle passt.

Mit dem Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“ hat sich die Hochschule Albstadt-Sigmaringen zur Umsetzung und Weiterentwicklung familienbewusster Maßnahmen verpflichtet, um die Vereinbarkeit von Studium beziehungsweise Beruf und Familie zu fördern.