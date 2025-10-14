Familie und Studium: In der Kultur der Hochschule ganz fest verankert

Die Hochschule Albstadt/Sigmaringen ist wieder als familienfreundlich ausgezeichnet worden.
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist von der „berufundfamilie Service GmbH“ wiederholt für ihre familienfreundlichen Arbeits- und Studienbedingungen ausgezeichnet worden. Als besondere Anerkennung ihres mehrjährigen und nachhaltigen Engagements erhält sie zum Audit „Familiengerechte Hochschule“ erneut das Zertifikat mit Prädikat. Die Hochschule hat das Zertifikat erstmals im Jahr 2010 erhalten – es gilt als Qualitätssiegel für eine nachhaltig gestaltete betriebliche Vereinbarkeitspolitik und hat jeweils eine Laufzeit von drei Jahren.