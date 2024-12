Betreuung in Hüfingen In den Kindergärten sind nur 350 der 382 Plätze belegt

In Hüfingen gibt es genug Kindergartenplätze, doch die Suche nach Lösungen für den Sozialraum in der St. Verena-Kita und die steigende Nachfrage in der Kernstadt bleibt ein Thema.