Familie Flöz im Burghof: Die Tragödie hinter den Masken

Wenn Familie Flöz mit ihrem wortlosen Maskentheater kommt, ist der Burghof immer gut gefüllt.
Zwar tragen auch in der Produktion „Hokuspokus“ die Darsteller starre Masken, die aber im Lauf des Abends jede echte menschliche Mimik zu übertreffen scheinen. Ein geneigter Kopf, ein zaghafter Schritt, eine angedeutete Geste genügen, um ganze Gefühlswelten zu erschließen. Doch diesmal ist einiges anders. Links und rechts der Bühnenmitte sind Mitwirkende ohne Masken bei der Arbeit zu sehen, singend, musizierend, zeichnend. Die Welt der Figuren wird nicht nur gespielt, sondern parallel live erschaffen. „Hokuspokus“ ist damit noch stärker als frühere Arbeiten auch ein Stück darüber, wie Theater überhaupt funktioniert und aus leerem Raum eine eigene Wirklichkeit entsteht.