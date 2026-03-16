Familie: Ein Junge? – Warum manche Eltern damit hadern

Mädchen gelten als pflegeleicht, Jungen als wild. Kein Wunder, dass sich manche werdenden Eltern unbedingt eine Tochter wünschen. Aber spielt das Geschlecht überhaupt so eine große Rolle?
Nürnberg - Aus einem Ballon regnet hellblaues oder rosafarbenes Konfetti auf die werdenden Eltern herunter. Diese jubeln. Die sozialen Medien sind voll mit Videos, in denen Paare das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes öffentlich machen. Doch in manchen Videos macht sich Enttäuschung breit, manchmal fließen Tränen, weil das Kind nicht das gewünschte Geschlecht hat – und das scheint öfter vorzukommen, wenn hellblaues Konfetti rieselt.