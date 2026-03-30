Familie, Bildung und Vereine: Wiederbelebung der Balinger Zehntscheuer weiter vorantreiben

Seit 2024 leitet Ralf Eppler das Balinger Amt. Die Ganztagsbetreuung bindet aktuell viele Kräfte. Was noch alles in den Aufgabenbereich der Behörde fällt.
Ralf Eppler steht an der Spitze des Balinger Amts für Familie, Bildung und Vereine. Drei große Begriffe, die nur eine grobe Vorstellung zulassen von den weitreichenden Aufgaben, die vom gesamten Team tagtäglich bearbeitet werden. Der Amtsleiter aus Streichen bringt etwas Licht ins Dunkel und berichtet, was aktuell die größte Herausforderung ist.