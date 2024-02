Familie bewohnt Attraktion am Bodensee: Leben wie im Mittelalter auf Burg Meersburg

Familie bewohnt Attraktion am Bodensee

5 Attraktion inmitten der Meersburger Altstadt: die älteste bewohnte Burg Deutschlands Foto: imago//Holger Spiering

Die Geschichte der Alten Meersburg am Bodensee soll bis ins siebte Jahrhundert zurückgehen. Hier wohnte einst auch die Lyrikerin Annette von Droste-Hülshoff. Heute heißt die Burgherrin Julia Naeßl-Doms.









Nur die Hartgesottenen drängen von auswärts im Winter an den Bodensee. Dann pfeift der Wind hart um die Häuser, der Himmel liegt verborgen unter einem glanzlosen Grau. Der Winterblues spielt, unterbrochen nur von den Lichterketten im Advent und den Fanfaren an Fasnacht. Meersburg zählt zu den Hauptleidenden dieser dunklen Wochen. Die Stadt am Nordufer des Bodensee wirkt wie ausgestorben. Wo im Sommer viel geliehenes und zugewandertes Leben tobt und eine der schönsten Kleinstädte Deutschlands heimsucht, da ist im Winter Sendepause. Die Bäckerin verkauft nur stundenweise.