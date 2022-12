3 Von Rottweil nach Stockholm: Seit dem Sommer wohnen Jerome, Vincent, Valentin, Felix und Janine Malow in Schweden. Die Weihnachtszeit genießen sie ganz besonders. Foto: Malow

Wer ist eigentlich "Tomte"? Was bitte sollen "Pepparkaka" sein? Und ist Weihnachten in Schweden so wie in Bullerbü? Familie Malow aus Rottweil weiß das jetzt alles.















Rottweil - Beim Kinderschutzbund in Rottweil hat sich Janine Malow in den vergangenen Jahren um die Ehrenamtlichen gekümmert, hat Willkommensbesuche organisiert und Familienpaten begleitet.

Im Sommer hat die Familie Malow – das sind die Eltern Janine und Jerome und die drei Kinder Felix, Vincent und Valentin – ihr großes Abenteuer begonnen. Die fünf zogen in die schwedische Hauptstadt Stockholm, "um im hohen Norden ein neues Kapitel aufzuschlagen", erzählt Janine Malow.

Staunen über Glögg und Sterne in den Fenstern

Die Familie ist begeistert von dem Land, bei dem man sofort an Astrid Lindgren denken muss. Aber ist Schweden so, wie wir es von der berühmten Autorin kennen? "Wir leben hier ja in der Stadt – es ist also nicht wie in Bullerbü", lacht Janine Malow. "Aber wir sind schnell in der Natur, am See oder am Meer. Dort ist es wunderschön. Wenige Menschen, Stille, abenteuerliche Wälder und natürlich die typischen roten Holzhäuser." Die Familie sei gerne im Naturreservat Björnö unterwegs und gehe oft wandern im Schärengarten. "Da gibt es kleine Strände, große Felsen, das Meer und viel kleine Inseln", so Malow weiter.

Sehr spannend ist die Advents- und Weihnachtszeit, die die Malows staunend miterleben. Man freut sich über die Pepparkaka, die Lebkuchen, und trinkt süßen Glögg, also Glühwein.

Und wie sieht es mit der Weihnachtsdeko aus? "Alle Schweden haben die Fenster mit leuchtenden Sternen und Leuchtern dekoriert", sagt Janine Malow. "Auch in unserem Haus leuchten Sterne am Fenster. Ich habe aber auch die Deko aus Deutschland im Haus verteilt."

Wer die Mandel findet, darf sich was wünschen

Der Weihnachtsbaum werde hier viel früher dekoriert. "Wir haben uns für einen Kompromiss entschieden", erzählt Malow. "Der Baum mit den Lichtern wird jetzt schon aufgestellt, die Deko kommt erst Heiligabend dran".

In der Schule haben die Kinder das "Luciafest" mitgefeiert. An Heiligabend gibt es das "Julbord", ein großes Buffett. "Die Schweden essen fleichlastig, da muss ich mir eine vegetarische Variante für mich ausdenken", sagt Janine Malow fröhlich.

Julskinka, Weihnachtsschinken, steht auf der Speisekarte oder Köttbullar, schwedische Frikadellen. "Zum Nachtisch darf die "Risgryngröt" nicht fehlen. Das ist ein Art Reispudding. Darin wird eine Mandel versteckt. "Wer die Mandel findet, der hat einen Wunsch frei." Da habe aber wohl jede Familie so ihre ganz eigene Tradition. Mit dem Reispudding füttere man der Legende nach auch den schwedischen Weihnachtswichtel "Tomte". "Oder man isst ihn einfach selbst", erzählt Janine Malow.

In Stockholm kommt keine Langeweile auf

"Der Freizeitwert ist enorm. Die Möglichkeiten, die Stockholm bietet, sind einfach toll", schwärmt die Rottweilerin. "Im Dezember, wurden ja die Nobelpreise verliehen da gab es hier "Nobel-Week-Lights". Da sind Lichtinstallationen, vergleichbar mit der Lichtprojektion auf das Schwarze Tor in Rottweil.

Langeweile kennt die Familie nicht. "Wir besuchen viele Museen, waren im Ballett, die Jungs gehen Schlittschuhlaufen und wir sind schnell in der Natur", schwärmt Malow weiter.

Für alles brauchst du die "Personnummer"

Das Einleben viel Eltern und Kindern nicht schwer. "Die Jungs besuchen die Deutsche Schule, das hat es einfacher gemacht, Anschluss zu finden."

Und was ist typisch schwedisch? "Die Schweden stehen wohl gerne in der Schlange. Bei der Apotheke, beim Metzger oder in der Post, zieht man eine Nummer und wartet, bis man an der Reihe ist." Auch die Bürokratie fordere sehr, ohne die "Personnummer" gehe nahezu nix. "Handyvertrag, Termin beim Arzt, Bankkonto – immer brauchst du die ›Personnummer‹. Wir haben sie erst nach drei Monaten erhalten", berichtet Malow. "Aber wir haben gelernt, dass trotzdem alles irgendwie geht."

Die Gelassenheit der Schweden sei beeindruckend. "Man nimmt das Leben, wie es kommt, gönnt jedem seinen eigenen Weg, nutzt jede Gelegenheit zu einer "Fika", einer Kaffeepause – und dehnt das Freizeitleben bis in späte Abendstunden aus. Kurzum: In Schweden weiß man das Leben zu genießen, was einem das Ankommen sehr erleichtert", sagt Malow, die sich schon auf viele weitere Abenteuer in der neuen Heimat freut.