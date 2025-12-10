Familie aus Meßstetten: Bundespräsident übernimmt Ehrenpatenschaft für Zwillinge

1 Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft (rechts) hat die Familie Ast besucht. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier übernimmt die Ehrenpatenschaft für die fünf Monate alten Zwillinge der Familie. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer Eine besondere Ehre wird den Zwillingen der Familie Ast aus Meßstetten zuteil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Ehrenpatenschaft für die Neugeborenen.







Die Zahl sieben ist seit jeher eine symbolische; das sollten auch Eltern wissen. Wenn sie es wünschen, übernimmt der Bundespräsident für ihr siebtes Kind eine Ehrenpatenschaft. Das kommt naturgemäß schon nicht so oft vor, aber beinahe wie ein Sechser im Lotto ist es, wenn das siebte Kind ein Zwilling ist. So wie bei der Familie Kevin und Lisa Ast aus Meßstetten, wie die Stadt Meßstetten in einer Mitteilung informiert. In diesem Falle übernahm Frank-Walter Steinmeier sogar die Ehrenpatenschaft für das Zwillingspaar.