Familie aus Meßstetten: Bundespräsident übernimmt Ehrenpatenschaft für Zwillinge
Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft (rechts) hat die Familie Ast besucht. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier übernimmt die Ehrenpatenschaft für die fünf Monate alten Zwillinge der Familie. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Eine besondere Ehre wird den Zwillingen der Familie Ast aus Meßstetten zuteil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Ehrenpatenschaft für die Neugeborenen.

Die Zahl sieben ist seit jeher eine symbolische; das sollten auch Eltern wissen. Wenn sie es wünschen, übernimmt der Bundespräsident für ihr siebtes Kind eine Ehrenpatenschaft. Das kommt naturgemäß schon nicht so oft vor, aber beinahe wie ein Sechser im Lotto ist es, wenn das siebte Kind ein Zwilling ist. So wie bei der Familie Kevin und Lisa Ast aus Meßstetten, wie die Stadt Meßstetten in einer Mitteilung informiert. In diesem Falle übernahm Frank-Walter Steinmeier sogar die Ehrenpatenschaft für das Zwillingspaar.

 

Noah Leano ist das siebte Kind der Familie, geboren am 17. Juli 2025. Sein Schwesterchen Nalia Leana erblickte ein paar Minuten früher das Licht der Welt. Bei einem Besuch lernte Bürgermeister Frank Schroft die Familie kennen: Der Schultes kam nicht mit leeren Händen. Er überbrachte die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich unterschriebene Urkunde samt Kuvert mit Inhalt.

500 Euro pro Kind

500 Euro gibt es einmalig aus Berlin als Geldgeschenk für das siebte Kind. In diesem Fall war es sogar das Doppelte, weil der Bundespräsident für beide Zwillinge die Ehrenpatenschaft übernommen hatte.

 