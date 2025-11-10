Familie aus der Schweiz: Der Europa-Park begrüßt seinen 150 000 000sten Besucher

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des Ruster Freizeitparks: Am 10.11.2025 begrüßte der Europa-Park seinen 150 000 000sten Besucher.

Mit dem 150 000 000sten Besucher erreicht das Familienunternehmen Mack im Jahr des 50-jährigen Bestehens eine weitere historische Marke. Mit goldenen und blauen Ballons und funkelndem Konfetti überraschte die Familie Mack Michelle und Jochen Walser mit ihren Kindern Annalena und Samuel aus Basel, heißt es in einer Mitteilung. Die 43-Jährige Michelle konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich komme seit meiner Kindheit regelmäßig hierher. Dass wir heute diesen Moment erleben, ist einfach unglaublich!“

Zur Feier des Tages erwartete die glückliche Jubiläumsfamilie ein exklusives Erlebnis-Paket: Ein persönlicher Empfang mit Ed und Edda, exklusive Fahrten in Attraktionen ohne Wartezeit und ein Mittagessen im Loopingrestaurant FoodLoop sowie reservierte Plätze in einer Show. Als besonderes Highlight erhielten die Gäste einen Übernachtungsgutschein für zwei Nächte im Hotel-Resort inklusive Eintritt in den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica.

„150 Millionen Besucher in 50 Jahren. Das ist ein unglaubliches Zeichen des Vertrauens“, sagte Roland Mack, Gründer und Inhaber des Europa-Park. „Von unseren ersten Gästen im Jahr 1975 bis heute haben Generationen unvergessliche Momente bei uns erlebt. Dass wir diesen Erfolg mitten in unserer ’HalloWinter’-Saison feiern dürfen, unterstreicht einmal mehr, dass der Europa-Park längst ein Ganzjahresziel für Familien aus aller Welt geworden ist.“

Mit über 100 Attraktionen, 17 europäischen Themenbereichen und der Kombination aus Gruselspaß und Wintermagie zieht der Europa-Park im November 2025 täglich tausende Besucher an. Unter dem Motto „Feiern unter Sternen“ verbindet die „HalloWinter“-Saison bis zum 28. November Kürbisse mit Winterdekoration und sorgt so für ein einmaliges Erlebnis zwischen Herbst und Weihnachten. Ab dem 29. November startet dann die klassische Wintersaison, die bis zum 18. Januar 2026 andauert (außer 24./25. Dezember).