Familie aus der Schweiz: Der Europa-Park begrüßt seinen 150 000 000sten Besucher

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des Ruster Freizeitparks: Am 10.11.2025 begrüßte der Europa-Park seinen 150 000 000sten Besucher.
Mit dem 150 000 000sten Besucher erreicht das Familienunternehmen Mack im Jahr des 50-jährigen Bestehens eine weitere historische Marke. Mit goldenen und blauen Ballons und funkelndem Konfetti überraschte die Familie Mack Michelle und Jochen Walser mit ihren Kindern Annalena und Samuel aus Basel, heißt es in einer Mitteilung. Die 43-Jährige Michelle konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich komme seit meiner Kindheit regelmäßig hierher. Dass wir heute diesen Moment erleben, ist einfach unglaublich!“