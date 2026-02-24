Familie aus Bad Wildbad: Post ins Jenseits - Ein Briefkasten auf Papas Grab

Picknick auf dem Friedhof und ein Briefkasten als Grabstein: Eine Mutter und ihre vier Kinder haben am Grab des Vaters eine persönliche Routine. Wie die Familie mit ihrer Trauer kreativ umgeht.
„Ich vermisse dich sehr“, schreibt Ida unter einen Brief an ihren Papa. Auf dem Esstisch vor der Zehnjährigen herrscht ein buntes Durcheinander aus Stiften, Glitzersteinen und Papier. Auch ihre drei Brüder und ihre Mutter basteln an Botschaften. Es sind Briefe, die nicht in einer Box am Straßenrand landen, sondern am Grab des Familienvaters – in einem Grabstein mit Briefkasten. Die Familie aus dem Schwarzwald geht mit ihrer Trauer kreativ um.