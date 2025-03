Familiäre Atmosphäre: Wahlen beim Musikverein Römlinsdorf

Vorstand Michael Moses eröffnete die Generalversammlung des Musikvereins Römlinsdorf und blickte auf ein außergewöhnliches, emotionales Jahr zurück. Das Fest zum 90-jährigen Bestehen im Jahr 2014 wäre schon groß gewesen, aber was man im vergangenen Vereinsjahr mit dem 100-jährigen Bestehen gestemmt habe, sei einzigartig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die zwei Jahre Vorbereitungszeit hätten sich mehr als gelohnt und Römlinsdorf weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht. Auch überbrachte Moses das Lob des Präsidenten des Kreismusikverbands Hans Dreher. Auch diesem habe, so heißt es in der Mitteilung, das Kreismusikfest in Römlinsdorf außergewöhnlich gut gefallen.

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt untereinander gleiche eher dem in einer Familie, als dem in einem Verein, stellte Moses fest. Ein kurzer Überblick über die weiteren Termine im Vereinsjahr und ein kurzer Zusammenschnitt aus Videosequenzen vom großen Fest rundeten den Rückblick des Vorsitzenden ab.

Feierabendbier löst Frühschoppen ab

Anschließend präsentierte Kassierer Ingo Bühler seinen Kassenbericht. Er erläuterte für alle nochmals das komplexe Vorgehen der Abrechnung eines Events in dieser Größenordnung. Erfreulicherweise hatten sich Sponsoren aus den Höhenstadtteilen und der Kernstadt gefunden. Bühler betonte zudem, dass viel Geld durch die Arbeitseinsätze der Mitglieder habe gespart werden können.

Neben den Einnahmen aus dem Fest habe sich auch das 2024 eingeführte FAB (Feierabendbier im Heimbachhaus) am Freitagnachmittag als lukrativ erwiesen. Es werde künftig den Frühschoppen am Sonntag ersetzen. Aus den erwirtschafteten Überschüssen sollen nun neue Uniformen für die Gesamtkapelle angeschafft werden.

Vorstand in Ämtern bestätigt

Dirigent Thomas Wössner zeigte sich mit der Leistung des Orchesters zufrieden und gab einen kleinen Ausblick auf das Jahreskonzert 2025. Zuwachs wünsche er sich laut Mitteilung noch in den Registern von Horn und Saxofon.

Der Stellvertretende Bürgermeister Gerhard Walter leitete die Wahlen. Michael Moses (Vorsitzender) und Ingo Bühler (Kassierer) sowie Klara Beilharz (Schriftführerin) wurden im Amt bestätigt. Jürgen Kindler und Kevin Wössner wurden in den passiven Ausschuss wiedergewählt. Thomas Lehmann legte sein Amt als passiver Beisitzer nieder, einen neuen Kandidaten gab es nicht, weshalb der Verein die nächsten zwei Jahre nur mit zwei passiven Beisitzern arbeiten wird.