Falschparker, Elterntaxis, Raser: Polizei will verstärkt auf Schulwegen kontrollieren

Das neue Schuljahr beginnt - und damit steigt auch die Gefahr für Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr. Die Polizei will daher in den kommenden Wochen verstärkt kontrollieren.
Mit dem Start des neuen Schuljahres beginnt für zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, unter anderem im Zollernalbkreis, ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Noch mehr Kinder und Jugendliche der Folgeklassen kehren nach dem Ende der Sommerferien erwartungsvoll an die Schulen zurück.