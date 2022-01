1 Erst jüngst ist in der Region wieder Falschgeld aufgetaucht – oft geht es um 50 Euro-Scheine. Foto: VRD-stock.adobe.com

Nach einer Meldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor einigen Tagen ist im Bereich Weil der Stadt und im Kreis Calw Falschgeld aufgetaucht.















Nordschwarzwald - Die Redaktion wandte sich daraufhin an das für den Kreis Calw zuständige Polizeipräsidium Pforzheim und Jürgen Wagensommer von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, um zu erfahren, wie groß das Problem des Falschgeldes in der Region tatsächlich ist und wie man erkennt, wann man es mit Falschgeld zu tun hat.

Wie viele Fälle von entdecktem Falschgeld gab es in den vergangenen Jahren (2018 - 2020/21) auf dem Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim, besonders im Kreis Calw?

Die folgenden Zahlen können nur für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim angegeben werden. 2018: 33 Fälle der Geld- und Wertzeichenfälschung, 22 Fälle Inverkehrbringen von Falschgeld; 2019: 28 Fälle der Geld- und Wertzeichenfälschung, 11 Fälle Inverkehrbringen von Falschgeld; 2020: 53 Fälle der Geld- und Wertzeichenfälschung, 45 Fälle Inverkehrbringen von Falschgeld. 2021: Für statistisch vergleichbare Zahlen wird auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Frühjahr 2022 verwiesen. Es gab einzelne Falschgeldaufgriffe im Kreis Calw. Hierbei handelte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um Einzelfälle. Ein Schwerpunkt für Falschgeldausgaben ist derzeit nicht erkennbar.

Gibt es Erkenntnisse, von wo das Falschgeld jeweils kam, wer für das in Umlauf bringen verantwortlich ist?

Die Herkunft von Falschgeld lässt sich regelmäßig nur schwer feststellen. Exemplarisch können wir als mögliche Herkunft, den Bezug des Falschgeldes, beziehungsweise auch leicht als Fälschung zu erkennendes "Spielgeld", über das Internet nennen. Beim Inverkehrbringen von Falschgeld gelingt es der Polizei immer wieder, einen Verausgaber zu ermitteln. In vielen Fällen ist es jedoch so, dass Falschgeld nicht sofort festgestellt wird, sondern erst Tage später, wenn das Falschgeld bei den Banken einbezahlt wird. Rückschlüsse auf den Verausgaber zu ziehen, ist dann in der Regel nur noch selten möglich.

Stellt sich das Thema Falschgeld als größeres Problem in unserer Region dar?

Nein. Falschgeld gab es schon immer und wird es auch immer geben. Gemessen an den Schäden die durch andere Betrugsdelikte entstehen, ist der Schaden durch Straftaten in Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Falschgeld gering.

Woran erkennt man am leichtesten Falschgeld?

Hier dürfen wir auf die Seite der Bundesbank https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung/falschgelderkennung-599486 verweisen.