Geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht: Falschfahrerin auf B27 zwischen Hüfingen und Bad Dürrheim

Nachdem am Montagmittag auf der B27 zwischen Hüfingen und Bad Dürrheim eine Falschfahrerin unterwegs war, sucht die Polizei gefährdete Verkehrsteilnehmer.
Kurz nach 12 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit einem VW Polo auf Höhe Donaueschingen Nord auf die B27 in Richtung Hüfingen auf, setzte ihre Fahrt dann jedoch entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur - in sehr langsamem Tempo und nahe an der Leitplanke - in Richtung Bad Dürrheim fort. Vor der Ampelkreuzung Bad Dürrheim gelang es, die Frau auszubremsen und aus dem Verkehr zu ziehen.