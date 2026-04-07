Geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht: Falschfahrerin auf B27 zwischen Hüfingen und Bad Dürrheim

1 Die Falschfahrerin konnte gestoppt werden. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich Nachdem am Montagmittag auf der B27 zwischen Hüfingen und Bad Dürrheim eine Falschfahrerin unterwegs war, sucht die Polizei gefährdete Verkehrsteilnehmer.







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Kurz nach 12 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit einem VW Polo auf Höhe Donaueschingen Nord auf die B27 in Richtung Hüfingen auf, setzte ihre Fahrt dann jedoch entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur - in sehr langsamem Tempo und nahe an der Leitplanke - in Richtung Bad Dürrheim fort. Vor der Ampelkreuzung Bad Dürrheim gelang es, die Frau auszubremsen und aus dem Verkehr zu ziehen.