Falschfahrerin auf A 81 Polizei stoppt 83-Jährige bei Zimmern

Zimmern ob Rottweil - Auf der A 81 ist am Sonntag eine Falschfahrerin unterwegs gewesen. Gegen 12.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen grauen Kleinwagen, der zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Rottweil in die falsche Fahrtrichtung fuhr.