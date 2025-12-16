Falscher Spendensammler: Bürgerverein Bisingen warnt vor Trickbetrüger

Im Namen des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ ist offenbar eine Person unterwegs, die vorgeblich Geld für das neue Fleckahopser-Auto sammeln will. Davon distanziert sich Verein.
Ein Betrüger ist offenbar in Bisingen unterwegs: Er soll zum Haus einer älteren Frau gegangen sein, habe dort geklingelt, doch die Bewohnerin soll aus Vorsicht nur das Fenster geöffnet haben. Der Mann behauptete, dass er vom Bürgerverein beauftragt worden sei, Spenden für das neue Fleckahopser-Auto zu sammeln. So geschehen in einem Fall vom Samstag, 13. Dezember. Darüber berichtet Heide Pick, Vorsitzende des Bürgervereins, unserer Redaktion.