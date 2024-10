Falscher Polizist in Dunningen: Mann fordert 80.000 Euro Kaution nach tödlichem Unfall

Falscher Polizist in Dunningen

1 Gerade noch rechtzeitig hat eine 81-jährige Frau einen Betrug durchschaut. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine 81-jährige Frau aus Dunningen wäre am Mittwoch beinahe auf einen sogenannten falschen Polizeibeamten hereingefallen. Der unbekannte Mann hatte der Seniorin die bereits bekannte Geschichte über einen tödlichen Verkehrsunfall aufgetischt.









Gerade noch rechtzeitig und vor der Übergabe von Bargeld und Schmuck hat eine 81-jährige Frau aus Dunningen am Mittwochmittag den Betrug eines "falschen Polizeibeamten" bemerkt. Dies gab das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.