Falscher Polizist am Telefon

1 Der falsche Polizist versuchte es mehrfach bei den Senioren - und hatte schließlich Erfolg. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit einem zwischenzeitlich weit verbreiteten Trick hat sich am Freitag ein angeblicher Polizist in das Vertrauen eines älteren Ehepaars auf dem Sulgen eingeschlichen.















Schramberg-Sulgen - Wie die Polizei berichtet, gaukelte der falsche Ordnungshüter dem Ehepaar in mehrmaligen Anrufen vor, es habe ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden, bei dem ein Zettel mit dem Namen und der Adresse von ihnen aufgefunden worden sei. Er bat die zwischenzeitlich gutgläubig gewordenen Senioren, ihm sicherheitshalber ihre Wertsachen auszuhändigen, damit er diese in der Asservatenkammer der Polizei deponieren könne.

Abends gegen 19.45 Uhr kam dann ein Mann mittleren Alters und holte Münzen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ab. Er verschwand daraufhin spurlos. Erst später stellte sich der Vorfall als perfider Betrug heraus.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet unter der Telefonnummer 07422/2701-0 um Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Wertsachen.

Obwohl nicht neu und trotz vielen Warnungen gelingt es Betrügern immer wieder, mit diesen und ähnlichen Betrugsmaschen zum Erfolg zu kommen. Dabei ist es möglich, schnell und leicht einen Schwindler entlarven. Denn die Polizei wird nie um Geld oder Wertsachen bitten und eine Verwahrung vorschlagen, heißt es im Polizeibericht. Weitere Tipps und Hinweise gibt es im Internet unter diesem Link.