Falscher IT-Fachmann : Dreister Betrüger ergaunert in Calw mehrere Tausend Euro

1 Der Betrüger bot seinem Opfer Hilfe bei PC-Problemen an. (Symbolfoto) Foto: Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Ein Betrüger hat in Calw-Altburg mehrere Tausend Euro erbeutet. Er gab sich als Computer-Fachmann aus und erschlich sich so den Zugriff auf das Onlinebanking seines Opfers.









Wie die Polizei mitteilt, klingelte der Unbekannte bereits am Montagvormittag an Haustüren und bot seine Dienste bei Computerproblemen an. So erschlich er sich zunächst den Zutritt und dann das Vertrauen eines Mannes, der dem "Fachmann" seine Daten zur Verfügung stellte. Mit diesen verschaffte sich der Betrüger Zugang zum Onlinebanking seines Opfers. Zunächst überwies der Täter knapp 4000 Euro auf ein Bankkonto in einem nicht Europäischen Land, sperrte dann den Computer und verschwand.