Das Landgericht Hechingen hat einen Mann aus Rottweil freigesprochen, der am 8. November 2021 in einer Schömberger Apotheke einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt hatte. Der Bundesgerichtshof muss nun entscheiden.















Hechingen/Rottweil - Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Hechingen hat einen 52-Jährigen aus Rottweil auf eine im Dezember 2021 erhobene Anklage der Staatsanwaltschaft Hechingen aus Rechtsgründen freigesprochen. Er hatte am 8. November 2021 in einer Apotheke in Schömberg einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Durch die Vorlage des Impfnachweises wollte er die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats erlangen. Die Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf der Urkundenfälschung und hat wegen der besonderen Bedeutung des Falles Anklage zum Landgericht erhoben.

Die Frage der Strafbarkeit der Vorlage gefälschter Impfnachweise in Apotheken vor der Gesetzesänderung vom 24. November 2021 wird innerhalb der Rechtsprechung und Rechtswissenschaft nach wie vor kontrovers beurteilt. Die Strafkammer hat am 25. Januar 2022 beschlossen, das Hauptverfahren aus Rechtsgründen nicht zu eröffnen. Es hat das angeklagte Verhalten als zum genannten Zeitpunkt noch nicht als strafbar bewertet und hierin eine Strafbarkeitslücke gesehen, die inzwischen vom Gesetzgeber geschlossen wurde.

Oberlandesgericht lässt Anklage zu

Auf die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft hat das Oberlandesgericht Stuttgart mit Beschluss vom 8. März 2022 die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren zur Verhandlung vor dem Landgericht Hechingen eröffnet.

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts sprach den Mann nach eingehender Beratung unter Berücksichtigung der Gründe des Beschlusses des Oberlandesgerichts Stuttgart mit Urteil vom 11. April 2022 aus Rechtsgründen frei. Die Strafkammer hatte den Sachverhalt in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht ohne Bindung an die Erwägungen des Oberlandesgerichts Stuttgart zu würdigen. Nach der Bewertung lag hinsichtlich des Sachverhalts eine Strafbarkeit nach den Normen über die Strafbarkeit der Fälschung von Gesundheitszeugnissen in der bis zum 23. November 2021 geltenden Fassung nicht vor.

Landgericht: Verurteilung nicht möglich

Wegen der nach Auffassung der Kammer umfassenden Sperrwirkung dieser Vorschriften konnte wegen des angeklagten Verhaltens in dem gegenständlichen Zeitraum keine Verurteilung wegen Urkundenfälschung erfolgen. Die Strafbarkeitslücke hat der Gesetzgeber zum 24.11.2021 geschlossen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Auf die bereits eingelegte Revision der Staatsanwaltschaft hat nunmehr der Bundesgerichtshof erstmals die Gelegenheit, die umstrittene und grundsätzliche Frage zum Verhältnis der Vorschriften der Fälschung von Gesundheitszeugnissen zur Urkundenfälschung höchstrichterlich zu klären.