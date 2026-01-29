Falscher Alarm in Kehl: Polizei muss zu angeblich bewaffnetem Überfall ausrücken

Wegen einem angeblich bewaffnetem und gefährlichen Mann in einem Kehler Burgerladen rief ein Unbekannter am Mittwoch mehrere Streifenwagen.
Ein noch unbekannter rief am Mittwochabend mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl und der Bundespolizei in einem Fastfood Restaurant in der Königsberger Straße auf den Plan. Zuvor hatte er kurz nach 22 Uhr mehrere Nachrichten per E-Mail an hiesige Polizeidienststellen versandt und vor einem bewaffneten, gefährlichen Mann in dem betroffenen Burger-Laden gewarnt.