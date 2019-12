Falsche Todesanzeige Geschmackloser Fall zieht bundesweit Kreise

"Wir vermissen unseren lieben Freund, der plötzlich und unerwartet von uns ging", heißt es in der Anzeige, die am vergangenen Freitag, dem 13., in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Der Name und die Lebensdaten des "Verstorbenen" werden genannt, ebenso wie die Namen von "Freunden", die ebenfalls zu Opfern wurden.