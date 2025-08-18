Falsche Polizisten in der Region: Fünf von sieben Betrugsversuchen gelingen

Rund 70 Prozent aller Betrugsversuche mit der Masche „falscher Polizist“ sind im Kreis Freudenstadt erfolgreich. Die Polizei erklärt den Trick der Betrüger.
Das Telefon klingelt. „Guten Tag Herr Schreiner, hier spricht Kommissar Feuerlein vom Polizeipräsidium Stuttgart. In Ihrer Nachbarschaft wurde heute eingebrochen. Einer der Täter konnte verhaftet werden, der zweite ist uns leider entwischt.“ Man habe aber eine Tasche mit Schusswaffen und einen Notizblock mit möglichen weiteren Einbruchszielen sichergestellt. „Ihre Adresse stand auch darauf, Herr Schreiner!“ Der ältere Herr am Apparat wirkt entsetzt und besorgt.