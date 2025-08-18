Falsche Polizisten in der Region: Fünf von sieben Betrugsversuchen gelingen

Rund 70 Prozent aller Betrugsversuche mit der Masche „falscher Polizist“ sind im Kreis Freudenstadt erfolgreich. Die Polizei erklärt den Trick der Betrüger.

Das Telefon klingelt. „Guten Tag Herr Schreiner, hier spricht Kommissar Feuerlein vom Polizeipräsidium Stuttgart. In Ihrer Nachbarschaft wurde heute eingebrochen. Einer der Täter konnte verhaftet werden, der zweite ist uns leider entwischt.“ Man habe aber eine Tasche mit Schusswaffen und einen Notizblock mit möglichen weiteren Einbruchszielen sichergestellt. „Ihre Adresse stand auch darauf, Herr Schreiner!“ Der ältere Herr am Apparat wirkt entsetzt und besorgt.

Die beschriebene Situation ist in einem fiktiven Kurzfilm über die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ zu sehen. Den Präventionsfilm mit dem Titel „durchschaut“ hat das Landeskriminalamt gemeinsam mit der Filmakademie Baden-Württemberg produziert.

Warum die Masche oft funktioniert

Wie der Senior in dem Film aus der beklemmenden Situation am Telefon herauskommt, zeigt der Film am Ende. In der Realität gelingt es Betroffenen aber oft nicht, sich dem Schwindel am Telefon rechtzeitig zu entziehen – mit dramatischen Folgen. Das zeigen die Zahlen, die das Polizeipräsidium Pforzheim unserer Redaktion für den Landkreis Freudenstadt nennt: Im Landkreis Freudenstadt wurden im Jahr 2024 insgesamt sieben Fälle von „falsche Polizeibeamte“ polizeilich erfasst. „Insgesamt fünf Fälle waren „erfolgreich“. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 45.500 Euro“, teilt Simone Unger, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Pforzheim, mit.

Wie die „falschen Polizisten“ agieren und warum sie mit ihrer Betrugsmasche so erfolgreich sind, erklärt die Polizei so: „Die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ ist deshalb so erfolgreich, weil es sich um professionell organisierte Tätergruppierungen handelt, die arbeitsteilig und strukturiert vorgehen.“

Die Anrufe erfolgen in der Regel aus dem Ausland, während sogenannte „Abholer“ vor Ort eingesetzt werden. „Die Täter sprechen oft akzentfrei Deutsch und verstehen es, ihre Opfer gezielt unter Druck zu setzen, etwa durch Angst- oder Schockszenarien“, berichtet die Polizeisprecherin.

Häufig werden laut Polizei die Gespräche über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, um den Betroffenen keine Gelegenheit zum Nachdenken zu geben. Dabei werden immer wieder neue Varianten eingesetzt, beispielsweise das Vortäuschen einer akuten Gefahr, eines schweren Unfalls eines Angehörigen oder einer Zusammenarbeit von Bankmitarbeitern mit den Tätern.

„Gemeinsam ist allen Vorgehensweisen, dass die Opfer in Stress versetzt und verängstigt werden, was sie anfällig für die Forderungen der Täter macht“, erklärt die Polizeisprecherin die Taktik.

Menschen sind verunsichert

Die zahlreichen Berichte über Betrugsfälle geben der Polizei aber nicht nur jede Menge Ermittlungsarbeit, sie können auch für Unsicherheit im Umgang mit der Polizei verantwortlich sein. Polizeisprecherin Simone Unger berichtet: „Bekannt ist ein Einzelfall, in dem eine Kollegin für eine falsche Polizistin gehalten wurde. In diesem Fall konnte das Misstrauen durch Rückfrage des Geschädigten beim zuständigen Polizeiposten ausgeräumt werden, woraufhin der Kontakt fortgesetzt und der Sachverhalt geklärt wurde.“

Echte und falsche Polizeibeamte

Tipps gegen Betrüger

Drei Tipps gibt die Polizei, um falsche Polizeibeamte zu erkennen: Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an. Die Polizei fordert kein Bargeld oder Wertsachen. Man sollte misstrauisch sein und im Zweifel selbst die Polizei anrufen.

Dienstausweise

Gemeinsam mit neun weiteren Polizeien anderer Länder hat die Polizei Baden-Württemberg ein einheitliches Grunddesign für die neuen Polizeidienstausweise entworfen. Außerdem wurde laut des baden-württembergischen Innenministeriums die Fälschungssicherheit erhöht. Hierzu wurden mehrere Sicherheitsmerkmale eingebaut. So ist auf der Vorderseite der Polizeistern als Hologramm aufgedruckt, es gibt spürbare Erhebungen auf dem Ausweis und das Foto des Polizeibeamten ist als Kippbild gestaltet. Auf der Rückseite ist der 110-Schriftzug in optisch variabler Tinte ausgeführt. Um die Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen zu ermöglichen, ist auf der Ausweisrückseite das Wort „Polizei“ in Brailleschrift abgebildet. Kriminalbeamte üben im Gegensatz zu den uniformierten Beamten der Schutzpolizei ihren Dienst in bürgerlicher Kleidung aus. Sie können sich mit dem Dienstausweis, der Dienstmarke sowie dem K-Etui (Etui aus Leder für den Dienstausweis mit dem Aufdruck „Kriminalpolizei“ und einem Polizeistern, Anm. d. Red.) zu erkennen geben. Sowohl für uniformierte Polizisten als auch für Beamte der Kriminalpolizei gilt, dass die von einer polizeilichen Maßnahme betroffene Person das Vorzeigen des Dienstausweises sowie die Nennung von Namen und Dienststelle verlangen darf. Bleiben beim Bürger Zweifel an der Echtheit der Einsatzkräfte, so empfiehlt sich ein Anruf bei der Polizei. Dort sind alle polizeilichen Einsätze dokumentiert.