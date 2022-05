1 Die echte Polizei hat falschen Polizisten ein Schnippchen geschlagen. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder-Bote

Nachdem falsche Polizisten eine ältere Dame in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Calw-Heumaden abgezockt haben, hat die echte Polizei einen der mutmaßlichen Gauner in Stuttgart ausfindig gemacht und festgenommen.















Calw - Eine ältere Dame ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Calw-Heumaden Opfer eines Trickbetrugs geworden, wie die Polizei mitteilt. Die Täter hatten sich zur Täuschung als Polizeibeamte ausgegeben.

Sie haben das Opfer am Mittwoch gegen 23 Uhr zunächst telefonisch durch einen angeblichen Polizisten kontaktiert. Nachdem der Betrüger vortäuschte, es sei in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen, hat er sie aufgefordert, Geld und Wertsachen bereit zu legen. Ein Polizist würde die Wertsachen abholen, um einen Diebstahl zu verhindern. Die Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages wurden nach weiteren Telefonaten mit dem Opfer durch einen zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter abgeholt. Erst danach bemerkte die Dame, dass sie Opfer eines Trickbetruges geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mutmaßlichen Täter in Stuttgart entdeckt

Die Kriminalpolizei in Calw übernahm die Ermittlungen und fahndete nach dem Täter. Am Donnerstag fand die Polizei den Geldabholer im Raum Stuttgart und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten haben auch die Wertgegenstände sowie das Bargeld des Opfers gefunden und sichergestellt.

Der 27-jährige Täter, der das Geld in Calw abgeholt hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu Mittätern, führt die Kriminalpolizei in Calw.