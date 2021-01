Falsche Gerüchte über Schließung Rewe bekennt sich zum Standort Horb a. N.

Horb - Wer in den vergangenen Tagen bei Rewe in Horb war, suchte vielleicht vergeblich die Frischetheken mit Bedienung. Denn diese wurden in dieser Woche abgebaut. Gleich kamen die ersten Gerüchte in der Stadt auf, ob Rewe sich vielleicht aus den Activ Arkaden zurückziehen will. Doch da gibt der Konzern Entwarnung.