Falsche Corona-Impfungen: Gesuchter Hausarzt nach langer Flucht in Paraguay gefasst

Gesuchter Hausarzt nach langer Flucht in Paraguay gefasst

2 Bei den Ermittlungen gegen einen Arzt wegen manipulierter Corona-Impfungen wurden von der Kripo auch sichergestellte Impfpässe untersucht. Nun ist der gesuchte Mediziner nach jahrelanger Flucht in Südamerika gefasst worden. (Archivfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Mutmaßliche falsche Corona-Impfungen in einer Hausarzt-Praxis hatten 2021 für große Ermittlungen gesorgt. Als der Mediziner vor Gericht sollte, war er verschwunden. Nun ist er entdeckt worden.









Augsburg - Ein wegen möglicher Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Impfungen gesuchter Arzt ist nach jahrelanger Flucht in Südamerika gefasst worden. Ein Sprecher des Landgerichts in Augsburg erklärte, dass der Mediziner in Paraguay festgenommen worden sei. Zuvor hatte "Das Wochenblatt", ein deutschsprachiges Nachrichtenportal aus Paraguay, über die Festnahme berichtet.