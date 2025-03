Falsche Blitzer im Schwarzwald-Baar-Kreis: Attrappen bremsen Raser aus – ist das verboten?

1 Seit vielen Jahren funktioniert dieser „Blitzer“ in Blumberg-Zollhaus, ganz nach Plan seiner Erfinder. Foto: Cornelia Spitz

Seit „bestimmt fünf Jahren“ beobachtet ein Verkehrsteilnehmer, wie eine Blitzer-Attrappe in Blumberg-Zollhaus den Anwohnern gute Dienste leistet. Raser fallen regelmäßig auf ihn rein. Ein Täuschungsmanöver, das Schule macht.









Immer wieder gibt es Meldungen über falsche Blitzer, die hier oder da – unecht hin oder her – Wirkung zeigen und Raser tatsächlich ausbremsen. In Blumberg-Zollhaus, am Aufstieg zur Wanne, lässt sich das tagtäglich beobachten: Autofahrer brausen auf das gute Stück zu, plötzlich leuchten die Bremslichter auf. Das Abschreckungsmanöver wirkt.